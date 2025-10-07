Токаев позвонил Путину с поздравлениями

Токаев поздравил Путина с днем рождения, президенты обсудили сотрудничество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба казахского лидера в Telegram.

«Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества Казахстана и России», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Путин и Токаев вместе с тем обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и Казахстана.

Ранее российского лидера с днем рождения также поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Переговоры политиков в Кремле назвали «очень важными».