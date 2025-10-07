Бывший СССР
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Алиева

Песков: Алиев поздравил Путина с днем рождения и обсудил с ним ряд вопросов
Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил с днем рождения российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, президент Алиев по телефону поздравил президента Путина с днем рождения. Обсуждались и другие вопросы», — отметил официальный представитель Кремля.

Какие именно вопросы обсудили Путин и Алиев, Песков не раскрыл. Комментируя переговоры политиков, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что «это очень важно».

Ранее о звонке Алиева Путину сообщила пресс-служба азербайджанского лидера. В заявлении говорилось, что президенты обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между странами.

