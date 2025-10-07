Бывший СССР
Алиев позвонил Путину с поздравлениями

Алиев позвонил Путину и поздравил его с днем рождения
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«Глава государства поздравил президента Российской Федерации с днем рождения. Владимир Путин поблагодарил за поздравления», — говорится в заявлении.

Представители Москвы и Баку в ходе телефонного разговора также обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией.

Ранее Путина с днем рождения поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пожелал российскому лидеру пять вещей.

