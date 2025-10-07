Бывший СССР
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему пять вещей

Лукашенко передал поздравление Путину с днем рождения
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского главу государства Владимира Путина с днем рождения. Слова из поздравительного письма приводит близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

«Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии для новых успехов на высшем государственном посту», — написал он, пожелав ему эти пять вещей.

Кроме того, Лукашенко выразил уверенность в том, что имеющиеся основы союзничества между Россией и Белоруссией будут ориентиром для будущих поколений двух стран, отметив, что российский народ прочно связывает с именем Путина значимые социальные достижения и экономическое развитие.

Ранее Александр Лукашенко ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о своем возрасте, назвав их чепухой. Он также добавил, что раньше считал его своим сыном.

