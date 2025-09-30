Лукашенко ответил обозвавшему его стариком Зеленскому

Лукашенко назвал полной чепухой слова Зеленского о своем возрасте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского о своем возрасте, назвав их чепухой. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств стран СНГ в Минске, передает РИА Новости.

«Вы генералы в экономиках своих стран. Я человек уже (…), как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, "старики" мы тут с [президентом России Владимиром] Путиным, где-то там шепчемся по углам во вред другим. Чепуха полная», — отметил Лукашенко.

Скандальное заявление Зеленский сделал 29 сентября. Он также раскритиковал белорусского президента за слова об урегулировании конфликта на Украине, заявив, что представитель Минска живет в «собственном мире».

26 сентября Лукашенко сообщил, что узнал от Владимира Путина об «очень хорошем» для Украины предложении по урегулированию конфликта. Политик уточнил, что оно было в том числе услышано американским лидером Дональдом Трампом в ходе саммита на Аляске.