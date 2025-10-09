Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:08, 9 октября 2025РоссияЭксклюзив

В Совфеде отреагировали на планы НАТО разрешить сбивать воздушные цели из России

Карасин: Разрешение НАТО бить по российским целям — эскалация напряженности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Возможное снятие ограничений на ведение огня по предполагаемым целям из России, в случае нарушения воздушного пространства стран Североатлантического альянса (НАТО), вызовет дополнительную эскалацию напряженности, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Сама логика подсказывает, если это решение будет принято, это очевидный шаг по эскалации напряженности в отношениях между странами альянса и Россией», — сказал Карасин.

Ранее The Financial Times со ссылкой на источники писала о том, что НАТО рассматривает снятие ограничений на ведение огня по возможным предполагаемым целям из России в случае нарушения воздушного пространства. По данным военных чиновников, альянс обсуждает более агрессивный подход к России по инициативе стран Восточной Европы.

НАТО изучает такие меры, как оснащение оружием разведывательных дронов и проведение военных учений на границе с Россией. Кроме того, рассматривается снятие ограничений на обстрел возможных российских «воздушных целей» и унификация правил в этой области, которые отличаются у стран альянса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО предложили более агрессивный ответ России. Что задумал альянс?

    Российский военный затащил незнакомку в квартиру и изрезал ее ножом из-за сережек

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Известная режиссер получила украденную у Собчак люстру

    В Израиле назвали условие прекращения огня в секторе Газа

    Россиянин отправился собирать клюкву и не выжил

    Пригожин призвал приравнивать мошенников к убийцам

    Назван плюс дефицита электроэнергии в России

    В Подмосковье врачи извлекли из глаза мужчины кусок проволоки

    В правительстве назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости