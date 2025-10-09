В Совфеде отреагировали на планы НАТО разрешить сбивать воздушные цели из России

Карасин: Разрешение НАТО бить по российским целям — эскалация напряженности

Возможное снятие ограничений на ведение огня по предполагаемым целям из России, в случае нарушения воздушного пространства стран Североатлантического альянса (НАТО), вызовет дополнительную эскалацию напряженности, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Сама логика подсказывает, если это решение будет принято, это очевидный шаг по эскалации напряженности в отношениях между странами альянса и Россией», — сказал Карасин.

Ранее The Financial Times со ссылкой на источники писала о том, что НАТО рассматривает снятие ограничений на ведение огня по возможным предполагаемым целям из России в случае нарушения воздушного пространства. По данным военных чиновников, альянс обсуждает более агрессивный подход к России по инициативе стран Восточной Европы.

НАТО изучает такие меры, как оснащение оружием разведывательных дронов и проведение военных учений на границе с Россией. Кроме того, рассматривается снятие ограничений на обстрел возможных российских «воздушных целей» и унификация правил в этой области, которые отличаются у стран альянса.

