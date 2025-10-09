Мир
10:24, 9 октября 2025

В НАТО захотели разрешить пилотам сбивать воздушные цели из России

FT: НАТО рассматривает снятие ограничений на огонь по воздушным целям из России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

НАТО рассматривает снятие ограничений на ведение огня по возможным предполагаемым целям из России в случае нарушения воздушного пространства. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным военных чиновников, альянс обсуждает более агрессивный подход к России по инициативе стран Восточной Европы. НАТО изучает такие меры, как оснащение оружием разведывательных дронов и проведение военных учений на границе с Россией. Кроме того, рассматривается снятие ограничений на обстрел возможных российских «воздушных целей» и унификация правил в этой области, которые отличаются у стран альянса.

«Некоторые страны требуют от летчиков-истребителей визуального подтверждения угроз перед открытием огня, в то время как другие разрешают им открывать огонь на основе данных радаров или предполагаемой опасности, исходя из направления или скорости вражеского объекта», — утверждается в публикации.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что страны НАТО абсолютно не готовы к затяжному военному конфликту с Россией.

