Мир
17:24, 7 октября 2025Мир

В США оценили готовность НАТО к конфликту с Россией

Дэвис: Страны НАТО абсолютно не готовы к затяжному военному конфликту с Россией
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Страны НАТО абсолютно не готовы к затяжному военному конфликту с Россией. Готовность Североатлантического альянса оценил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на странице в соцсети X.

«НАТО не готово к длительной войне с Россией с применением обычных вооружений и ни в коем случае не должно позволить себе втянуться в нее, поскольку она может легко перерасти в обмен ядерными ударами», — заявил эксперт.

По его словам, если альянс будет втянут в конфликт с Россией, то у него сразу же возникнет большая проблема, поскольку у Европы нет эффективной противовоздушной обороны.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что рост количества военных учений стран Запада на восточном фланге НАТО говорит о подготовке Европы к военному столкновению с Россией. Он подчеркнул, что это очевидная линия на военную конфронтацию и вообще на подготовку к военному столкновению с Россией.

