В МИД рассказали о подготовке Европы к войне с Россией

Грушко: Страны Европы готовятся к военному столкновению с Россией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Рост количества военных учений со стороны стран Запада на восточном фланге НАТО говорит о подготовке Европы к военному столкновению с Россией. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко, передает ТАСС

«Это очевидная линия на военную конфронтацию с Россией и вообще на подготовку к военному столкновению с Россией, если говорить о характере военной деятельности и характере военного планирования, которое там осуществляется», — ответил замглава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что страны НАТО начали учения Grand Eagle 2025 по отработке переброски войск и техники в Литву. Как утверждается, задачей учений является повышение боеготовности и уровня операционного взаимодействия союзников в целях укрепления восточного фланга НАТО.

До этого Грушко обвинил НАТО в превращении Прибалтики в зону военного противостояния. По его словам, действия блока могут превратить самый спокойный в военном отношении регион Европы в зону военной конкуренции.

