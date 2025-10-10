Лукашенко назвал стратегические направления в деятельности СНГ

Лукашенко на саммите СНГ назвал направления в деятельности Содружества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал стратегические направления в деятельности Содружества Независимых Государств (СНГ). Его слова передает БелТА.

«Противодействие терроризму, укрепление надежности границ, борьба с транснациональной преступностью — это давно перестало быть задачами отдельных ведомств, став компонентами национальной безопасности каждого из государств СНГ», — заявил Лукашенко на саммите СНГ.

По его словам, основными направлениями деятельности организации станут торговое и инвестиционное сотрудничество, укрепление авторитета СНГ на международной арене, сохранение традиций межкультурной коммуникации и гуманитарное сотрудничество.

Ранее Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в опаснейшие для человечества авантюры. По его словам, абсолютным приоритетом должно быть обеспечение безопасности и мира на пространстве всего СНГ.