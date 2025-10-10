Бывший СССР
Мэр Тбилиси рассказал о предложении к Грузии начать войну с Россией в 2022 году

Мэр Тбилиси Каладзе: Посол страны Запада предлагал войну с РФ в 2022 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Посол одной из стран Запада после начала спецоперации на Украине в 2022 году предлагал Грузии начать войну с Россией. С таким заявлением выступил мэр Тбилиси Каха Каладзе в интервью Imedi.

«Посол одной из стран [Запада], который встречается с премьер-министром страны и говорит: "Вы начните войну, будете обеспечены военной техникой. Главное продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую войну», — утверждает политик.

Однако Каха Каладзе не уточнил, о после какой страны идет речь. Пост премьера Грузии на тот момент занимал Ираклий Гарибашвили.

Ранее в Москве заявили, что Грузия, Азербайджан и Армения находятся под прицелом Европейского союза и спецслужб европейских стран, которые добиваются разрушения их государственности. По словам Виктора Водролацкого, для Брюсселя любое постсоветское государство является целью «разрушения человеческих ценностей».

На днях в Грузии на фоне выборов в органы местного самоуправления началась новая волна массового протеста. Демонстранты сначала вышли на улицы Тбилиси.

