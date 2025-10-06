В России рассказали о политике ЕС на Южном Кавказе после протестов в Грузии

Водолацкий: Грузия, Азербайджан и Армения находятся под прицелом ЕС

Грузия, Азербайджан и Армения находятся под прицелом Европейского союза (ЕС) и спецслужб европейских стран, которые добиваются разрушения их государственности. Так прокомментировал протесты в Грузии после муниципальных выборов первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«Армения, Азербайджан будут подвергаться тем же действиям, из-за которых когда-то скатилась Украина», — заявил чиновник.

Он объяснил, что для Брюсселя любое постсоветское государство является целью «разрушения человеческих ценностей», а также создания стада в этих странах. Он уточнил, что такую политику ЕС производит в странах, чья политика находится на распутье.

4 октября в Грузии, на фоне выборов в органы местного самоуправления началась новая волна массового протеста. Демонстранты сначала вышли на улицы Тбилиси. К вечеру некоторые из участников протеста подошли к президентскому дворцу и попытались взять его штурмом