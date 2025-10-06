Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:59, 6 октября 2025Бывший СССР

В России рассказали о политике ЕС на Южном Кавказе после протестов в Грузии

Водолацкий: Грузия, Азербайджан и Армения находятся под прицелом ЕС
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузия, Азербайджан и Армения находятся под прицелом Европейского союза (ЕС) и спецслужб европейских стран, которые добиваются разрушения их государственности. Так прокомментировал протесты в Грузии после муниципальных выборов первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«Армения, Азербайджан будут подвергаться тем же действиям, из-за которых когда-то скатилась Украина», — заявил чиновник.

Он объяснил, что для Брюсселя любое постсоветское государство является целью «разрушения человеческих ценностей», а также создания стада в этих странах. Он уточнил, что такую политику ЕС производит в странах, чья политика находится на распутье.

4 октября в Грузии, на фоне выборов в органы местного самоуправления началась новая волна массового протеста. Демонстранты сначала вышли на улицы Тбилиси. К вечеру некоторые из участников протеста подошли к президентскому дворцу и попытались взять его штурмом

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина совершила массированный налет на российские города. В Крыму пытались атаковать нефтебазу, вспыхнул пожар

    В США назвали сценарий начала войны с Россией

    Китай обошел США в гонке за лидерство на глобальном энергорынке

    Появилась информация о пропавшей в Красноярском крае семье

    Российские подростки во время вечеринки нашли мертвую сверстницу

    Стала известна предполагаемая цель атаки ВСУ на российский регион

    Раскрыт самый мощный смартфон Honor

    Алеся Кафельникова с голой грудью открыла модный показ в Париже

    Арестович раскрыл подробности о срыве встречи Путина и Зеленского

    Сорваны теракты на еврейских культовых объектах в двух российских регионах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости