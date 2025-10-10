Забота о себе
Развеяны мифы о вреде пальмового масла

Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: nirapai boonpheng / Shutterstock / Fotodom

Популярные мифы о вреде пальмового масла развеял в беседе с «Известиями» диетолог и замдиректора НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. По его словам, этот продукт не так плох, как о нем говорят.

«Благодаря своей естественной полутвердости пальмовое масло устраняет необходимость проведения процесса гидрогенизации, предотвращая появление трансжирных кислот. Это означает снижение уровня потенциально опасных компонентов в пище», — объяснил он, подчеркнув, что данное масло не способно вызвать рак, как об этом говорят.

Научных данных, подтверждающих эти сведения, в наши дни нет. При этом красное пальмовое масло может быть полезным для профилактики онкологических заболеваний, так как оно богато витамином Е, снижающим риск возникновения опухолей.

«Пальмовое масло содержит большое количество насыщенных жиров. Мировые рекомендации по питанию советуют ограничивать их потребление до 10 процентов от суточного рациона, так как их переизбыток может провоцировать болезни сердечно-сосудистой системы», — уточнил он, добавив, что источником насыщенных жиров также являются продукты животного происхождения, которые люди употребляют фактически ежедневно.

В заключение он отметил, что человеку следует следить за питанием в целом, а не пытаться ограничивать только употребление пальмового масла.

Ранее сообщалось, что пальмовое масло, которое часто критикуют за высокое содержание насыщенных жиров, обладает и полезными свойствами.

