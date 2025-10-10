Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:55, 10 октября 2025Моя страна

Россияне массово заинтересовались отдыхом в деревне

Россияне стали почти в два раза чаще интересоваться сельским туризмом
Алина Черненко

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Осенью 2025 года россияне стали почти в два раза чаще интересоваться сельским туризмом по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. О том, что соотечественники массово захотели отдыхать в деревне, говорится в исследовании сервиса «Яндекс Путешествия», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что количество бронирований в частных домах и на фермах в сельской местности выросло на 89 процентов. Наиболее востребованными среди регионов оказались Москва и Московская область (39,2 процента), Тульская область (22,7 процента), Владимирская область (5,5 процента), Тверская область (5 процентов), Санкт-Петербург и Ленинградская область (5 процентов).

Материалы по теме:
«Собираться у русской печки — это другое!» Россияне бросились покупать старые избы. Зачем им это нужно?
«Собираться у русской печки — это другое!»Россияне бросились покупать старые избы. Зачем им это нужно?
21 декабря 2024
«Нользвездочный отель с уличным туалетом» Что такое избинг и почему россияне готовы платить сотни тысяч за отдых в глуши?
«Нользвездочный отель с уличным туалетом»Что такое избинг и почему россияне готовы платить сотни тысяч за отдых в глуши?
29 октября 2024

В источнике также говорится, что больше всего с осени 2024 года вырос спрос на сельские маршруты в Пензенской, Псковской, Смоленской и Воронежской областях, а также в Чувашской Республике. А самыми выгодными направлениями для отдыха в деревне осенью стали Республика Крым (там средняя стоимость ночи на ферме — 3,2 тысячи рублей), Краснодарский край (5,3 тысячи рублей), Мурманская (6,1 тысячи рублей), Ярославская (6,5 тысячи рублей) и Тверская (6,9 тысячи рублей) области.

Ранее стало известно, что российские зумеры массово заинтересовались отдыхом в отечественных санаториях. В 2025 году молодежь захотела проводить время на лечебных курортах и выбирает их на 20 процентов чаще, чем в 2023-м.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

    В США произошел мощный взрыв на военном заводе

    Пэрис Хилтон появилась на публике в оголяющем грудь платье

    Карпин высказался о возможности допуска сборной России до ЧМ-2026

    В российском регионе прогремел взрыв

    Мощный циклон обрушится на Москву

    Артемий Лебедев высказался об отказе Путина от соцсетей

    Рекордная молния ударила в небе над российским городом

    Александр Збруев впервые вышел на связь после слухов о срочной госпитализации

    Названы главные изобретения 2025 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости