Россияне массово заинтересовались отдыхом в деревне

Россияне стали почти в два раза чаще интересоваться сельским туризмом

Осенью 2025 года россияне стали почти в два раза чаще интересоваться сельским туризмом по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. О том, что соотечественники массово захотели отдыхать в деревне, говорится в исследовании сервиса «Яндекс Путешествия», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что количество бронирований в частных домах и на фермах в сельской местности выросло на 89 процентов. Наиболее востребованными среди регионов оказались Москва и Московская область (39,2 процента), Тульская область (22,7 процента), Владимирская область (5,5 процента), Тверская область (5 процентов), Санкт-Петербург и Ленинградская область (5 процентов).

В источнике также говорится, что больше всего с осени 2024 года вырос спрос на сельские маршруты в Пензенской, Псковской, Смоленской и Воронежской областях, а также в Чувашской Республике. А самыми выгодными направлениями для отдыха в деревне осенью стали Республика Крым (там средняя стоимость ночи на ферме — 3,2 тысячи рублей), Краснодарский край (5,3 тысячи рублей), Мурманская (6,1 тысячи рублей), Ярославская (6,5 тысячи рублей) и Тверская (6,9 тысячи рублей) области.

Ранее стало известно, что российские зумеры массово заинтересовались отдыхом в отечественных санаториях. В 2025 году молодежь захотела проводить время на лечебных курортах и выбирает их на 20 процентов чаще, чем в 2023-м.

