Самойловой предсказали преследования Джигана в случае развода

Астролог Гикис: Джиган может не оставить Самойлову в покое даже после развода

В отношениях рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и популярной блогерши Оксаны Самойловой действительно есть проблемы, но они все еще могут помириться. Такое мнение выразила астролог Юлия Гикис в беседе с KP.RU.

По словам специалиста, артист является свободолюбивым мужчиной, который заинтересован построить семью, «но такую, которая развивается сама по себе, без его усилий», тогда как блогерша — «настоящий контролер, которая может воспринимать такую позицию Дениса как безалаберность».

«В их совместимости есть один важный астрологический элемент — это соединение Солнца и черной Луны. Оксана в браке должна стать сильнее, мудрее и ярче, потому как она является обладателем Солнца, но если отношения рушатся, то Оксана может потерять свое здоровье и жизненную энергию», — заявила Гикис, подчеркнув, что развестись супругам будет «очень сложно».

Астролог также добавила, что даже в случае разрыва отношений музыкант «может не оставить Самойлову в покое». «Ведь именно обладатель черной Луны решает, когда ему надоест находиться в отношениях. Поэтому даже после развода жизнь Оксаны может по факту не сильно измениться», — уточнила она. Гикис также посоветовала супругам вместе встретить Новый год, тогда есть вероятность, что развод не случится.

Ранее отец Джигана Александр Устименко опроверг новости о его разводе с Оксаной Самойловой.

О том, что Самойлова и Джиган разводятся, стало известно ранее 9 октября. Отмечалось, что Самойлова подала заявление в мировой суд 6 октября. Пара жената с 2012 года. За 13 лет брака у них родилось четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.