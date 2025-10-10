Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:24, 10 октября 2025Культура

Самойловой предсказали преследования Джигана в случае развода

Астролог Гикис: Джиган может не оставить Самойлову в покое даже после развода
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В отношениях рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и популярной блогерши Оксаны Самойловой действительно есть проблемы, но они все еще могут помириться. Такое мнение выразила астролог Юлия Гикис в беседе с KP.RU.

По словам специалиста, артист является свободолюбивым мужчиной, который заинтересован построить семью, «но такую, которая развивается сама по себе, без его усилий», тогда как блогерша — «настоящий контролер, которая может воспринимать такую позицию Дениса как безалаберность».

«В их совместимости есть один важный астрологический элемент — это соединение Солнца и черной Луны. Оксана в браке должна стать сильнее, мудрее и ярче, потому как она является обладателем Солнца, но если отношения рушатся, то Оксана может потерять свое здоровье и жизненную энергию», — заявила Гикис, подчеркнув, что развестись супругам будет «очень сложно».

Астролог также добавила, что даже в случае разрыва отношений музыкант «может не оставить Самойлову в покое». «Ведь именно обладатель черной Луны решает, когда ему надоест находиться в отношениях. Поэтому даже после развода жизнь Оксаны может по факту не сильно измениться», — уточнила она. Гикис также посоветовала супругам вместе встретить Новый год, тогда есть вероятность, что развод не случится.

Ранее отец Джигана Александр Устименко опроверг новости о его разводе с Оксаной Самойловой.

О том, что Самойлова и Джиган разводятся, стало известно ранее 9 октября. Отмечалось, что Самойлова подала заявление в мировой суд 6 октября. Пара жената с 2012 года. За 13 лет брака у них родилось четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

    Известный режиссер сравнил Юру Борисова с Марлоном Брандо

    Доктор Мясников признался в ненависти к одному диагнозу

    Онколог предупредил о внешних симптомах рака груди

    На ГРЭС в российском регионе началась забастовка из-за долгов по зарплате

    Apple выплатит миллионы за уязвимости в iPhone

    Купившего Lamborghini благодаря афере российского блогера потребовали посадить

    Секретный свидетель раскрыл роль бывшего судьи Верховного суда России в афере с СВО

    Николь Кидман раскрыла отношение к своей внешности фразой «раньше я ее ненавидела»

    В корейском роддоме молодую мать из России обвинили в совращении мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости