В Севастополе объявили угрозу удара ВСУ

Глава Севастополя Развожаев заявил, что в городе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об угрозе удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — сообщил Развожаев. Он также сопроводил публикацию видеозаписью, в котором перечисляются необходимые меры безопасности.

При нахождении в многоквартирых домах жителям города нужно плотно закрыть окна и не подходить к ним, перекрыть газ и воду, а также отключить электричество. В случае, если местонахождение укрытия неизвестно, нужно укрыться в комнате с несущими стенами. Если же о ближайшем укрытии известно — проследовать к нему.

Ранее ВСУ атаковали Крым 6 октября. Тогда под удар попала Феодосия, где, по неофициальным данным, целью противника была нефтебаза.