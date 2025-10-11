Премьер Франции заявил о готовности вновь уйти в отставку

Лекорню заявил о готовности вновь уйти в отставку при невыполнении условий

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню выразил готовность вновь уйти в отставку. Об этом он сообщил в интервью Tribune.

Лекорню подал в отставку на этой неделе, однако затем был вновь назначен на должность премьера. Он объяснил, что принял решение об уходе, потому что «условия больше не выполнялись».

«Если условия снова не будут выполняться, я уйду. Что-либо необдуманное я делать не буду», — сказал Лекорню. Он добавил, что новое правительство Франции, которое ему поручено сформировать, будет более свободным, а назначения министров могут вызвать удивление у граждан.

По словам премьера, он согласился вновь возглавить правительство по просьбе президента страны Эммануэля Макрона, пообещавшего предоставить ему полную свободу действий.

Лекорню подал в отставку 6 октября, проведя на должности премьер-министра меньше месяца. Сообщалось, что причиной стала резкая критика анонсированного им нового состава правительства, в частности, правыми партиями.