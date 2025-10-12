Забота о себе
08:31, 12 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Биолог раскрыл опасность употребления съедобных грибов в пищу

Биолог Опарин: Съедобные грибы могут накапливать радионуклиды и тяжелые металлы
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Привычно делить грибы на съедобные и ядовитые, но даже безупречный на вид боровик может таить в себе скрытые угрозы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Эксперт рассказал, что главная и наиболее коварная опасность продукта заключается в том, что грибница действует как мощный сорбент, всасывая из среды все подряд, не умея отличать полезное от вредного. К примеру, грибы с феноменальной эффективностью накапливают тяжелые металлы — свинец, кадмий, ртуть и радионуклиды — цезий-137. Концентрация вредных веществ в них может в десятки раз превышать фоновую в почве, предупредил биолог.

«Даже съедобный гриб — это сложная экосистема. На его поверхности и внутри могут развиваться невидимые глазу плесени, вырабатывающие микотоксины. Эти яды устойчивы к термообработке и обладают канцерогенным действием. Старый или неправильно высушенный гриб — потенциальный источник опасности. Не собирайте старые и червивые грибы», — посоветовал Опарин.

Также он отметил, что клеточная стенка грибов, состоящая из хитина, может стать настоящим испытанием для пищеварения. Он объяснил, что человеческая пищеварительная система не производит ферментов для его эффективного расщепления. Кроме того, хитин мешает усвоению питательных веществ из самих грибов, рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Анастасия Щербак предупредила россиян о трех распространенных ошибках при лечении гипертонии. Первой и наиболее опасной ошибкой гипертоников врач назвала самовольную отмену или нерегулярный прием лекарств.

