На Украине произошло нападение на синагогу

В Киеве неизвестные с нацистской символикой напали на прихожанина синагоги

Группа молодых людей напала на человека около киевской синагоги. Об этом сообщила киевская еврейская община в своем аккаунте в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сообщается, что полиция Киева начала проверку по факту инцидента в Оболонском районе. Нападавшие выкрикивали антисемитские лозунги и демонстрировали нацистское приветствие. Когда к ним из синагоги вышел представитель общины, они распылили в него слезоточивый газ из баллончика. В итоге пострадавший мужчина получил ожоги глаз и кожи.

Известно, что эту же группу замечали до этого у синагоги. Они также демонстрировали нацистские приветствия и выкрикивали оскорбления в адрес раввина.

