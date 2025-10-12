Бывший СССР
На Украине произошло нападение на синагогу

В Киеве неизвестные с нацистской символикой напали на прихожанина синагоги
Андрей Шеньшаков

Фото: TaliV / Shutterstock / Fotodom  

Группа молодых людей напала на человека около киевской синагоги. Об этом сообщила киевская еврейская община в своем аккаунте в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сообщается, что полиция Киева начала проверку по факту инцидента в Оболонском районе. Нападавшие выкрикивали антисемитские лозунги и демонстрировали нацистское приветствие. Когда к ним из синагоги вышел представитель общины, они распылили в него слезоточивый газ из баллончика. В итоге пострадавший мужчина получил ожоги глаз и кожи.

Известно, что эту же группу замечали до этого у синагоги. Они также демонстрировали нацистские приветствия и выкрикивали оскорбления в адрес раввина.

Ранее стало известно, что бывший президент России Дмитрий Медведев обратился к «наследникам Гитлера и Муссолини» в Киеве с напоминанием.

