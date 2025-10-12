Мир
Нетаньяху объявил о победе Израиля

Нетаньяху: Израиль добился колоссальных побед, которые поразили весь мир
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о достижении победы на всех фронтах. Его слова передает РИА Новости

«Совместными усилиями мы добились колоссальных побед — побед, которые поразили весь мир. И я хочу сказать: где бы мы ни сражались — мы победили», — сказал политик.

При этом Нетаньяху подчеркнул, что несмотря на достигнутые успехи, военная кампания еще не завершена. «Некоторые из наших врагов пытаются восстановиться, чтобы снова напасть на нас. Как у нас говорят — мы готовы», — добавил он.

10 октября между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня с 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Сделка стала результатом деятельности Дональда Трампа с целью урегулирования конфликта. Сделка включает презентацию мирного плана из 20 пунктов.

