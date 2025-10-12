Силовые структуры
22:05, 12 октября 2025Силовые структуры

Полицейский прострелил ногу женщине с ножом

В Мензелинске полицейский прострелил ногу женщине с ножом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Мензелинске (Татарстан) полицейский прострелил ногу женщине с ножом, которая повредила несколько автомобилей и угрожала прохожим. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, женщина вышла с ножом возле общежития педагогического колледжа. Она выкрикивала нечленораздельные фразы, резала шины автомобилей и бросалась на прохожих. Предварительно, возмутительница спокойствия была пьяна.

На место происшествия прибыли полицейские. Сначала они пытались успокоить женщину и требовали положить оружие на землю, однако та начала угрожать и им. Страж порядка открыл огонь и попал нарушительнице в ногу. Она госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области инспектор ДПС выстрелил в голову 20-летнему водителю во время погони. Пострадавшего госпитализировали.

