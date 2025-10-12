Бывший СССР
В Кремле предостерегли Молдавию от повторения ошибок «одного государства»

Песков: Молдавия делает из России врага, повторяя ошибки одного государства
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков предостерег Молдавию от повторения ошибок «одного государства». Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Он прокомментировал принятие Молдавией новой военной стратегии, где РФ названа угрозой. Пресс-секретарь российского президента отметил, что конфронтация по отношению к Москве является «серьезной ошибкой».

«Они считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству», — сказал Песков.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил о превращении Молдавии в базу снабжения Киева. «Это то, чего западные спонсоры молдавского руководства активно добиваются под ширмой евроинтеграции», — подчеркнул дипломат.

