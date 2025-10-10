Мир
В МИД России заявили о превращении Молдавии в базу снабжения Киева

Галузин: Власти Молдавии превращают страну в тыловую базу снабжения ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Власти Молдавии превращают свою страну в тыловую базу снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью «Известиям».

Он отметил, что Россия рассматривает военную стратегию Молдавии на 2025-2030 годы как очередной шаг к милитаризации страны и превращению ее в базу снабжения Киева.

«Это то, чего западные спонсоры молдавского руководства активно добиваются под ширмой евроинтеграции», — подчеркнул дипломат.

Галузин отметил, что молдавские военные регулярно участвуют в учениях НАТО, а также в страну поступает вооружение альянса.

Ранее стало известно, что Молдавия планирует увеличить численность армии на 30 процентов. Об этом сообщается в новой военной стратегии на период с 2025 по 2035 год. Также отмечается, что в документе Россия объявлена угрозой безопасности страны.

