43-летняя актриса обнажила ягодицы перед камерой

Бразильская актриса Паола Оливейра снялась в откровенном бикини

Популярная бразильская актриса Паола Оливейра снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 38,3 миллиона подписчиков.

43-летняя знаменитость предстала перед камерой, стоя у панорамного окна. Она позировала в бикини, которое состояло из черного топа с треугольными чашками и обнажающих ягодицы трусов синего цвета.

Также артистка надела полосатую вязаную кофту и массивное ожерелье, распустила уложенные волнами волосы и нанесла макияж в коричневой гамме.

В марте Паола Оливейра с голыми ягодицами станцевала на бразильском карнавале.