Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
08:01, 13 октября 2025Ценности

43-летняя актриса обнажила ягодицы перед камерой

Бразильская актриса Паола Оливейра снялась в откровенном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @paollaoliveirareal

Популярная бразильская актриса Паола Оливейра снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 38,3 миллиона подписчиков.

43-летняя знаменитость предстала перед камерой, стоя у панорамного окна. Она позировала в бикини, которое состояло из черного топа с треугольными чашками и обнажающих ягодицы трусов синего цвета.

Также артистка надела полосатую вязаную кофту и массивное ожерелье, распустила уложенные волнами волосы и нанесла макияж в коричневой гамме.

В марте Паола Оливейра с голыми ягодицами станцевала на бразильском карнавале.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму обратились к жителям после атаки ВСУ на нефтебазу в Феодосии

    Раскрыты подробности о состоянии пострадавших после въезда авто в остановку с россиянами

    Паром с людьми застрял во льдах российской реки в мороз

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ на севере Украины

    Фон дер Ляйен и Бориса Джонсона предложили отправить в зону СВО

    ХАМАС опубликовал список освобождаемых заложников

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Мужчинам назвали идеальное количество эякуляций в месяц

    Трамп захотел поговорить с Путиным на одну тему

    Боец рассказал о применении наркотиков солдатами ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости