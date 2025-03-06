Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:00, 6 марта 2025Ценности

42-летняя актриса с голыми ягодицами станцевала на бразильском карнавале

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @paollaoliveirareal

Популярная бразильская актриса Паола Оливейра в откровенном образе станцевала перед камерой. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 37,5 миллиона подписчиков.

42-летняя знаменитость приняла участие в ежегодном карнавале в Рио-де-Жанейро. Она появилась перед зрителями в серебристом боди с глубоким декольте и оголяющими живот и ягодицы вырезами. При этом наряд был оформлен стразами, пайетками и бахромой.

В то же время часть костюма звезды составляли детали, имитирующие корону и крылья, а также босоножки на массивной платформе и каблуках.

Ранее в марте российская супермодель Ирина Шейк снялась обнаженной, отметив, что рада участвовать в бразильском карнавале.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом назвал цель приостановки военной помощи Киеву. Кто и при каких условиях может ее возобновить?

      Россиян предупредили о дачных штрафах в 2025 году

      Мужчинам перечислили несколько эффективных методик удлинения микропениса

      42-летняя актриса с голыми ягодицами станцевала на бразильском карнавале

      Тигр отгрыз ногу фермеру

      Снаряд упал на дом во время учений США и Южной Кореи

      США провели тайные переговоры с оппонентами Зеленского

      В США назвали конфликт на Украине прокси-войной с Россией

      В тактике России и США по отношению к Украине заметили сходство

      Четверо мужчин попали в больницу после секс-вечеринки в особняке миллионера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше