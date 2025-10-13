Путешествия
05:31, 13 октября 2025Путешествия

Блогер побывал на Бали и назвал главные разочарования живущих там россиян

Алина Черненко

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал на индонезийском острове Бали и назвал главные разочарования живущих там соотечественников. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Первая проблема, о которой рассказал автор публикации, — визовые сложности и непредсказуемость. По его словам, получить долгосрочную визу на Бали — задача не из простых. Обычно вид на жительство можно купить примерно за 200 тысяч рублей, и в таком случае иностранца оформляют в качестве инвестора через подставную фирму, которая в любой момент может закрыться после проверки. Когда обман вскрывается, многих депортируют.

Второе разочарование, которое ждет переехавших на Бали соотечественников, — дороговизна жизни. «Аренда виллы в популярных районах вроде Чангу или Убуда легко доходит до 15–20 миллионов рупий (70–100 тысяч рублей) в месяц. Россияне ожидают "рай за копейки", но сталкиваются с ценами на еду, транспорт и жилье, сравнимыми с московскими», — предупредил Кутовой.

Русские эмигранты часто жалуются, что местные жители не понимают, когда они пытаются решать вопросы «по-русски», напористо и громко, добавил Кутовой. Он пояснил, что на индонезийском острове не принято повышать голос или требовать что-то немедленно — это воспринимается как грубость.

Кроме того, автор отметил, что многие переехавшие на Бали россияне испытывают одиночество. «Живешь среди русских, но как будто один — все заняты своими делами, а с местными сложно сблизиться без языка. В итоге многие чувствуют себя в культурном вакууме», — констатировал он.

Ранее этот же тревел-блогер назвал остров Бали помойкой. Мужчина раскритиковал популярный у туристов район Кута и охарактеризовал его как «крайне паршивое» место.

