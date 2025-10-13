ХАМАС опубликовал список освобождаемых заложников

ХАМАС опубликовал список 20 заложников, которых планируется освободить из Газы

Радикальное палестинское движение ХАМАС опубликовало список 20 заложников, которых планируется освободить из сектора Газа по условиям соглашения с Израилем. Об этом сообщает The Times of Israel.

«В списке фигурируют 20 заложников, чьи имена уже были ранее переданы Израилю в ходе переговоров и которые, как было подтверждено, будут освобождены в рамках соглашения, предусматривающего освобождение живых заложников», — пишет издание.

Ранее стало известно, что ХАМАС в рамках первого этапа мирной сделки с Израилем освободил первую группу из семи живых заложников, которые ранее два года удерживались в секторе Газа. Ожидается, что оставшиеся израильские заложники будут переданы Красному Кресту в 10:00 по местному времени (совпадает с московским).