08:36, 13 октября 2025Мир

ХАМАС опубликовал список освобождаемых заложников

ХАМАС опубликовал список 20 заложников, которых планируется освободить из Газы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС опубликовало список 20 заложников, которых планируется освободить из сектора Газа по условиям соглашения с Израилем. Об этом сообщает The Times of Israel.

«В списке фигурируют 20 заложников, чьи имена уже были ранее переданы Израилю в ходе переговоров и которые, как было подтверждено, будут освобождены в рамках соглашения, предусматривающего освобождение живых заложников», — пишет издание.

Ранее стало известно, что ХАМАС в рамках первого этапа мирной сделки с Израилем освободил первую группу из семи живых заложников, которые ранее два года удерживались в секторе Газа. Ожидается, что оставшиеся израильские заложники будут переданы Красному Кресту в 10:00 по местному времени (совпадает с московским).

