Макрон нашел виновных в политическом кризисе во Франции

Макрон: Оппозиция несет полную ответственность за политический кризис во Франции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronan Lietar / Reuters

Оппозиция несет полную ответственность за политический кризис во Франции. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС.

«Политические силы, которые приняли решение о вотуме недоверия [бывшему премьер-министру Франсуа] Байру и сыграли роль в дестабилизации [главы правительства Себастьяна] Лекорню, несут полную ответственность за этот беспорядок», — сказал он.

По словам французского лидера, он, в свою очередь, обеспечивает преемственность, стабильность и будет продолжать это делать.

Ранее лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала внести в Национальную ассамблею резолюцию о недоверии новому правительству Франции. Уточняется, что 10 октября Макрон вновь назначил Лекорню на пост премьера.

