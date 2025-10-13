Макрон нашел виновных в политическом кризисе во Франции

Оппозиция несет полную ответственность за политический кризис во Франции. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС.
«Политические силы, которые приняли решение о вотуме недоверия [бывшему премьер-министру Франсуа] Байру и сыграли роль в дестабилизации [главы правительства Себастьяна] Лекорню, несут полную ответственность за этот беспорядок», — сказал он.
По словам французского лидера, он, в свою очередь, обеспечивает преемственность, стабильность и будет продолжать это делать.
Ранее лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала внести в Национальную ассамблею резолюцию о недоверии новому правительству Франции. Уточняется, что 10 октября Макрон вновь назначил Лекорню на пост премьера.