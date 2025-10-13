Макрон нашел виновных в политическом кризисе во Франции

Макрон: Оппозиция несет полную ответственность за политический кризис во Франции

Оппозиция несет полную ответственность за политический кризис во Франции. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС.

«Политические силы, которые приняли решение о вотуме недоверия [бывшему премьер-министру Франсуа] Байру и сыграли роль в дестабилизации [главы правительства Себастьяна] Лекорню, несут полную ответственность за этот беспорядок», — сказал он.

По словам французского лидера, он, в свою очередь, обеспечивает преемственность, стабильность и будет продолжать это делать.

Ранее лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала внести в Национальную ассамблею резолюцию о недоверии новому правительству Франции. Уточняется, что 10 октября Макрон вновь назначил Лекорню на пост премьера.