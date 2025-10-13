Мир
11:38, 13 октября 2025

В парламент Франции внесут резолюцию о недоверии новому правительству

Ле Пен пообещала внести резолюцию о недоверии новому правительству Франции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала внести в Национальную ассамблею резолюцию о недоверии новому правительству Франции. Комментарий политика опубликован в соцсети X.

«Завтра мы подадим вотум недоверия этому правительству», — написала она.

Ле Пен призвала президента Франции Эммануэля Макрона как можно скорее объявить о роспуске Национального собрания, чтобы французский народ мог «высказать свое мнение» и избрать новое парламентское большинство.

6 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку со своего поста спустя меньше месяца после назначения. Как сообщалось, причиной такого решения стала резкая критика анонсированного им нового состава правительства, в частности, правыми партиями. Однако 10 октября стало известно, что президент страны Эммануэль Макрон вновь назначил Лекорню на пост премьера.

