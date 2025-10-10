Макрон вновь назначил премьером Франции подавшего в отставку на этой неделе Лекорню

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром подавшего в отставку на этой неделе Себастьяна Лекорню, передает телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

«Президент Республики назначил господина Себастьяна Лекорню премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — сообщил Елисейский дворец, не предоставив никаких дополнительных подробностей после длительных переговоров.

6 октября премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку спустя меньше месяца после назначения. Как сообщалось, причиной такого решения стала резкая критика анонсированного им нового состава правительства, в частности, правыми партиями.

