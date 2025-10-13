На Украине объяснили заявления Трампа о Tomahawk торгом с Кремлем

«Страна.ua»: Заявления Трампа о передаче Tomahawk являются торгом с Россией

Заявления президента США Дональда Трампа о передаче крылатых ракет Tomahawk Киеву являются торгом с Россией по урегулированию конфликта на Украине. С такой оценкой выступило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Трамп фактически прямо заявил, что тема "Томагавков" — это вопрос торга с Кремлем с целью изменить его позицию», — предположили журналисты.

«Страна.ua» указало на заявление Трампа о возможном разговоре с президентом России Владимиром Путиным перед принятием окончательного решения по передаче ракет Вооруженным силам Украины. Издание также отметило, что два разговора подряд американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским являются попыткой продемонстрировать Москве серьезность намерений.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил последствия отправки Tomahawk Украине. Он подчеркнул, что необходимость привлечения американских военных для использования Tomahawk является очевидным фактом.