Посмертную маску Высоцкого продадут за миллионы рублей

Посмертную маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако за миллионы рублей

Посмертную маску музыканта Владимира Высоцкого выставят на аукцион в Монако. Об этом сообщает ТАСС

Речь идет о бронзовой маске, которую отлили в 1980 году под руководством жены певца, актрисы Марины Влади. Отмечается, что на маску нанесены инициалы вдовы Высоцкого и год создания. Оригинальную гипсовую маску изготовил советский скульптор Юрий Васильев, который также сделал слепок левой руки артиста.

Известно, что торги состоятся 21 октября. Представители Hermitage Fine Art оценили лот в 120 тысяч евро (11 миллионов рублей). «Данная маска является первой из трех известных бронзовых масок, отлитых по оригинальной гипсовой форме, изготовленной вскоре после смерти Высоцкого», — говорится в анонсе аукциона.

