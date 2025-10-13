Ценности
13:12, 13 октября 2025

Посмертную маску Высоцкого продадут за миллионы рублей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Посмертную маску музыканта Владимира Высоцкого выставят на аукцион в Монако. Об этом сообщает ТАСС

Речь идет о бронзовой маске, которую отлили в 1980 году под руководством жены певца, актрисы Марины Влади. Отмечается, что на маску нанесены инициалы вдовы Высоцкого и год создания. Оригинальную гипсовую маску изготовил советский скульптор Юрий Васильев, который также сделал слепок левой руки артиста.

Известно, что торги состоятся 21 октября. Представители Hermitage Fine Art оценили лот в 120 тысяч евро (11 миллионов рублей). «Данная маска является первой из трех известных бронзовых масок, отлитых по оригинальной гипсовой форме, изготовленной вскоре после смерти Высоцкого», — говорится в анонсе аукциона.

Ранее стало известно, что двое жителей Новосибирска украли закладной камень памятника Владимиру Высоцкому

.
