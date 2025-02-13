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09:24, 13 февраля 2025Силовые структуры

В российском городе двое мужчин украли памятник Высоцкому

В Новосибирске двое мужчин украли закладной камень памятника Высоцкому
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Зинин / ТАСС

В Новосибирске двое мужчин украли закладной камень памятника российскому поэту и барду Владимиру Высоцкому. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

По данным канала, ЧП произошло в сквере имени советского музыканта днем 11 февраля. Тогда двое мужчин в светоотражающей одежде сняли камень и погрузили его в автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде вернули украденное туловище памятника Максиму Горькому. Речь идет о мини-копии монумента, которая создавалась для слабовидящих людей и полностью повторяла семиметровый памятник известному писателю. Тактильный макет высотой около 30 сантиметров установили год назад, а в декабре 2024 года неизвестные спилили фигуру Горького, оставив от нее только ноги.

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