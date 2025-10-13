Силовые структуры
14:49, 13 октября 2025Силовые структуры

Россиянка с гранатой ограбила две микрофинансовые организации

В Уфе осудят женщину, напавшую с гранатой на две компании микрозаймов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Уфе осудят женщину, напавшую с гранатой на две компании микрозаймов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, в мае женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов, после чего сообщил, что ей необходимо принять участие в операции по предотвращению перечисления денег в другое государство.

По его указанию она совершила два разбойных нападения на микрофинансовые организации в Уфе, где, угрожая страйкбольной гранатой, похитила денежные средства.

Она обвиняется в разбое, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Свою вину полностью признала.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

