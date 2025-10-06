В российском городе женщину изнасиловали и ограбили по пути на работу

В Ульяновске задержали мужчину, изнасиловавшего женщину по пути на работу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 131 («Изнасилование») и 162 («Разбой») УК РФ.

По данным следствия, утром 28 сентября злоумышленник напал на женщину, шедшую на работу. Он изнасиловал ее и похитил деньги.

Следователи-криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и биологический материал предполагаемого преступника. Городские камеры зафиксировали проход фигуранта к месту преступления. Проведенная генетическая экспертиза установила генетический профиль и выявила совпадение с лицом, ранее попадавшим в поле зрения сотрудников полиции.

Следователи СК задержали злоумышленника. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

