Россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю и надругался над двумя малолетними детьми

В Санкт-Петербурге осудили мужчину, надругавшегося над малолетними детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он признан виновным по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, Владимир Антонов, угрожая расправой матери и детям, совершил изнасилование несовершеннолетней, а также в отношении двух малолетних пострадавших применил действия сексуального характера, используя насилие.

Обвиняемый вину не признал.

Суд приговорил его к 18 годам колонии особого режима и запретил заниматься работой, связанной с несовершеннолетними, сроком на 15 лет.

