Российский генерал-майор допустил поставку Трампом Киеву списанных ракет Tomahawk

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Department of Defense / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп может поставить Украине списанные ракеты Tomahawk, чтобы избавиться от них и при этом заработать. Об этом заявил российский генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с aif.ru.

Он допустил, что речь может идти о первых образцах Tomahawk, которые выслужили свой срок и подлежат утилизации. «Процедура утилизации стоит дорого, а тут он сможет их продать, то есть еще и прибыль получить с них, вместо того чтобы платить за утилизацию», — считает офицер.

Попов подчеркнул, что качество таких ракет может отличаться от заявленного. По его словам, через несколько пусков они могут начаться отказы, а также сбои в виде смены курса уже в полете.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставка Украине ракет Tomahawk может кончиться плохо для всех и прежде всего — для Трампа. Свой пост политик сопроводил мемом с изображением поля подсолнухов, в котором «всплыла» подлодка с флагом Соединенных Штатов.

