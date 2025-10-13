Наука и техника
Стало известно о планах России удвоить производство танков

Россия в период с 2024 по 2028 год может удвоить производство танков Т-90
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия планирует удвоить производство танков Т-90 различных модификаций. Об этом от украинского ресурса Frontelligence Insight стало известно Telegram-каналу «Военная хроника».

«Согласно документам, к 2028 году ожидается увеличение выпуска Т-90М и его новой модификации, Т-90М2, почти на 80 процентов по сравнению с уровнем 2024 года», — говорится в публикации.

Там отмечается, что первых десять танков T-90M2 («Рывок-1») планируется произвести в 2026 году, однако «в период с 2026 по 2036 год Москва намерена построить не менее 1783 танков T-90M и T-90M2, причем 1118 из них намечено завершить в трехлетний период с 2027 по 2029 год».

В июле издание Military Watch Magazine сообщило, что в ближайшее десятилетие Россия может вернуться к советским объемам выпуска танков.

Ранее ТАСС со ссылкой на «Уралвагонзавод» сообщил, что концерн получил тысячи предложений по переименованию боевой машины поддержки танков «Терминатор».

