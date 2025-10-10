Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:49, 10 октября 2025Наука и техника

Тысячи людей потребовали переименовать российский «Терминатор»

УВЗ получил тысячи предложений по переименованию БМПТ «Терминатор»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Уралвагонзавод» (УВЗ) получил тысячи предложений по переименованию боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом со ссылкой на концерн сообщает ТАСС.

«В наш адрес поступило более двух тысяч уникальных и оригинальных предложений имен. Причем в творческом мозговом штурме приняли участие не только граждане России, но и люди со всего мира», — говорится в публикации.

Отмечается, что БМПТ предлагают переименовать, в частности, в честь русских богатырей, полководцев, исторических персонажей, цветов, деревьев, городов.

В УВЗ планируют вынести предложения по переименованию БМПТ на всеобщее голосование.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

Ранее издание Military Watch Magazine заметило, что БМПТ, которые изначально называли «Терминаторами», играют все более заметную роль в операциях Вооруженных сил России.

Также в октябре УВЗ сообщил, что российские БМПТ постоянно модернизируют с учетом опыта спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскритиковал решение о Нобелевской премии мира

    Собака спасла хозяина от ядовитой змеи и сама получила укус

    Запугивавший жителей российского села штурмовик ВСУ услышал приговор

    В Севастополе объявили угрозу удара ВСУ

    Мхитарян рассказал об обмене оскорблениями с Моуринью

    Финансовые потери рэпера Macan из-за службы в армии оценили

    Россиянам пообещали более холодную зиму

    В Риме закрылось место рождения «Мертвых душ»

    Тысячи людей потребовали переименовать российский «Терминатор»

    Хирург назвал требующую коррекции деталь внешности жены Безоса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости