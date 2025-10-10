Тысячи людей потребовали переименовать российский «Терминатор»

УВЗ получил тысячи предложений по переименованию БМПТ «Терминатор»

«Уралвагонзавод» (УВЗ) получил тысячи предложений по переименованию боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом со ссылкой на концерн сообщает ТАСС.

«В наш адрес поступило более двух тысяч уникальных и оригинальных предложений имен. Причем в творческом мозговом штурме приняли участие не только граждане России, но и люди со всего мира», — говорится в публикации.

Отмечается, что БМПТ предлагают переименовать, в частности, в честь русских богатырей, полководцев, исторических персонажей, цветов, деревьев, городов.

В УВЗ планируют вынести предложения по переименованию БМПТ на всеобщее голосование.

Ранее издание Military Watch Magazine заметило, что БМПТ, которые изначально называли «Терминаторами», играют все более заметную роль в операциях Вооруженных сил России.

Также в октябре УВЗ сообщил, что российские БМПТ постоянно модернизируют с учетом опыта спецоперации.