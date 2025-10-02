Наука и техника
На Западе рассказали о возросшей роли «Терминаторов» на СВО

MWM: Российские БМПТ играют более заметную роль в ходе СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Боевые машины поддержки танков (БМПТ), которые изначально называли «Терминаторами», играют все более заметную роль в операциях Вооруженных сил России в ходе СВО. О возросшем значении БМПТ рассказало западное издание Military Watch Magazine (MWM).

«Существенным преимуществом этих машин перед танками является способность эффективно поражать множественные малоразмерные цели, такие как беспилотники или пехота», — говорится в публикации.

Автор напомнил, что цифровая система управления огнем «Терминаторов» позволяет одновременно поражать до трех отдельных целей.

БМПТ построена на шасси танка Т-90А. Защищенность машины обеспечивает комбинированная броня и динамическая защита «Реликт». В арсенал «Терминатора» входят две пушки 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет, два гранатомета АГ-17 и противотанковые ракеты «Атака».

Ранее в октябре стало известно, что «Уралвагонзавод» отправил Вооруженным силам России партию БМПТ. Модернизированные машины отличаются увеличенным количество блоков динамической защиты и наличием антидроновых экранов.

