20:13, 13 октября 2025Экономика

Ведущая экономика Европы потратит миллиарды евро на оружие

Bloomberg: Германия потратит на военную технику 7,5 миллиарда евро
Кирилл Луцюк

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Уже на этой неделе власти Германии одобрят закупку военной техники на 7,5 миллиарда евро (8,7 миллиарда долларов) в рамках стратегии по модернизации вооруженных сил. Об этом сообщает Bloomberg.

Как гласит правительственный документ, полученный Bloomberg, пакет включает заказ на 3,5 миллиарда евро на 274 бронированные разведывательные машины от General Dynamics. Начало поставок запланировано на 2028 год. Эти закупки являются частью более масштабных усилий Берлина по модернизации вооруженных сил после того, как начало конфликта на Украине перевернуло представления о европейской безопасности.

Кроме того, федеральное правительство собралось приобрести 150 боевых машин пехоты Schakal, а также ракеты Evolved Sea Sparrow на 386 миллионов евро у американского производителя Raytheon.

В начале августа правительство Германии насторожилось из-за задержек поставок ресурсов из Китая, так как возник риск того, что многие оборонные компании могут остановить производство.

