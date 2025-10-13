Волк прогулялся по российскому городу и напугал жителей

Жители Межгорья пожаловались на гуляющего по улицам волка

Жители закрытого города Межгорье в Башкирии пожаловались на волка, гуляющего по улицам. Об этом сообщает телеканал UTV.

Животное заметили в конце прошлой недели недалеко от многоквартирных домов на улицах Олимпийской, Советской и Комсомольской. По словам очевидцев, волк часто появляется возле зданий и роется в мусорных контейнерах в поисках пищи. Зверь пугает горожан и мешает им свободно передвигаться по улице.

«Подъехали с семьей домой на парковку возле дома на Комсомольской. Долго не могли выйти из машины, потому что там ходил волк. Еле смогли зайти в подъезд. Волк спокойно наслаждался едой за мусорными контейнерами на Комсомольской. ГАИ приехали, посидели в машине и уехали, а волк спокойно продолжал гулять возле нашей мусорки», — рассказал один из жителей.

