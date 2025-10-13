Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:42, 13 октября 2025Экономика

Волк прогулялся по российскому городу и напугал жителей

Жители Межгорья пожаловались на гуляющего по улицам волка
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Телеканал UTV

Жители закрытого города Межгорье в Башкирии пожаловались на волка, гуляющего по улицам. Об этом сообщает телеканал UTV.

Животное заметили в конце прошлой недели недалеко от многоквартирных домов на улицах Олимпийской, Советской и Комсомольской. По словам очевидцев, волк часто появляется возле зданий и роется в мусорных контейнерах в поисках пищи. Зверь пугает горожан и мешает им свободно передвигаться по улице.

«Подъехали с семьей домой на парковку возле дома на Комсомольской. Долго не могли выйти из машины, потому что там ходил волк. Еле смогли зайти в подъезд. Волк спокойно наслаждался едой за мусорными контейнерами на Комсомольской. ГАИ приехали, посидели в машине и уехали, а волк спокойно продолжал гулять возле нашей мусорки», — рассказал один из жителей.

Ранее сообщалось, что белый медведь ворвался в дом к российским полярникам. Хищника отогнала собака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Торговле России и Китая предсказали сокращение

    Акула укусила подростка за живот

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Медведев назвал условие наступления мира в секторе Газа

    Израиль решил добиться допуска отстраненных гимнастов на чемпионат мира

    Директор российского магазина расправился с покупателем в подсобке

    Стало известно о смерти российской пенсионерки на больничном полу

    В Госдуме дали совет Трампу после его слов о Путине

    В России поймали рыбу-гиганта стоимостью больше 160 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости