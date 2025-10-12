Белый медведь ворвался в дом к полярникам

Собака помогла отогнать ворвавшегося в дом к полярникам белого медведя

Собака отогнала белого медведя, который ворвался в дом к российским полярникам. Об этом сообщает Telegram-канал «Ридовка».

По информации источника, дикое животное запрыгнуло через окно в дом, в котором находились полярники. Медведь сумел протиснуться в оконную раму и готовился напасть на обитателей жилища. На помощь пришла собака по кличке Муха.

Известно, что четвероногий полярник регулярно гоняет белых медведей, защищая местных вахтовиков. Она погналась за зверем и выдворила его с базы.

Ранее стало известно, что белый медведь держал в страхе поселок в России. Животное пять дней осаждало поселок Быковский в Булунском районе Якутии.