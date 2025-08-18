Белый медведь пять дней держал в страхе поселок в России

Белый медведь пятый день осаждает поселок Быковский в Булунском районе Якутии. Об этом сообщает издание 14.RU.

Медведя заметили в поселке 13 августа. Первыми его увидели дети — он ходил по улицам и гонялся за собакой. В тот день жителям Быковского удалось поднять шум и прогнать его. После этого в райцентре прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Там решили организовать в поселке круглосуточное дежурство.

Позже зверь вернулся и с тех пор держит Быковский в страхе. Люди считают, что днем он прячется и выходит только по ночам. Два утра подряд возле больницы и администрации замечали свежие медвежьи следы.

В поселке ждут прибытия специалистов заповедника «Усть-Ленский» и инспекции Минэкологии, но они задерживаются из-за непогоды.

Конечно, мы привыкли видеть медведя как Умку из телевизора, но если один на один с таким Умкой встретишься — не до мультиков будет Афанасий Андросов глава Булунского района

