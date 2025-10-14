Крокодил откусил пенис беглому двоеженцу

В Шри-Ланке суд рассмотрел дело беглого двоеженца, который долгое время скрывался от правосудия. Его удалось поймать лишь после нападения крокодила, сообщает сайт Hiru News.

Ордер на арест был выдан еще в 2006 году, однако исполнить его не удавалось почти 20 лет. Подозреваемый успешно скрывался от полиции в разных районах страны. Так продолжалось до 28 сентября, когда на него напал крокодил. В результате мужчина получил тяжелые травмы правой ноги и половых органов.

После нападения подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Во время заседания суда адвокат призвал освободить мужчину под залог. Он также заявил, что, поскольку крокодил съел самый важный в таких случаях орган клиента, «ни первый брак, ни второй уже не имеют для него смысла».

Судья временно освободил мужчину под два залога по 100 тысяч шри-ланкийских рупий (27 тысяч рублей) каждое и обязал представить справку о месте жительства. Следующее заседание назначено на 21 ноября.

Ранее сообщалось, что в Малави крокодилы напали на козокрада, который прыгнул в реку, спасаясь от погони. Один схватил его за плечо, а другой — за ноги.