Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:16, 14 октября 2025Мир

Генсек НАТО назвал слабостью сбивание российских самолетов

Рютте: Сбивание российских самолетов в небе НАТО было бы проявлением слабости
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Сбивание российских самолетов в небе НАТО было бы проявлением слабости. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, сообщает Clash Report на своей странице в социальной сети X.

«Пока россияне не представляют угрозы, мы мягко выведем их из нашего воздушного пространства. Это пропорциональный ответ — мы намного сильнее России», — сказал он.

По словам Рютте, если бы альянс был слаб, возможно, самолеты бы сразу сбивали, но, будучи сильнее, реакция НАТО пропорциональна.

Ранее Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Европейского союза сбивать российские самолеты в воздушном пространстве Евросоюза. Уточняется, что резолюция поощряет любые инициативы, которые позволят ЕС принимать скоординированные меры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

    Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

    Полковник Росгвардии попался на вымогательстве стройматериалов

    Периодическая боль в глазу у 29-летней девушки оказалась симптомом редкого вида рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости