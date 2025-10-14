Рютте: Сбивание российских самолетов в небе НАТО было бы проявлением слабости

Сбивание российских самолетов в небе НАТО было бы проявлением слабости. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, сообщает Clash Report на своей странице в социальной сети X.

«Пока россияне не представляют угрозы, мы мягко выведем их из нашего воздушного пространства. Это пропорциональный ответ — мы намного сильнее России», — сказал он.

По словам Рютте, если бы альянс был слаб, возможно, самолеты бы сразу сбивали, но, будучи сильнее, реакция НАТО пропорциональна.

Ранее Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Европейского союза сбивать российские самолеты в воздушном пространстве Евросоюза. Уточняется, что резолюция поощряет любые инициативы, которые позволят ЕС принимать скоординированные меры.