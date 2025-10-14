Забота о себе
21:01, 14 октября 2025Забота о себе

Названы признаки зависимости от порнографии

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Витор Мелло заявил, что чрезмерный просмотр порно может навредить психическому здоровью. Признаки зависимости от фильмов для взрослых он назвал в беседе с изданием Metropoles.

По словам Мелло, порнография перестает быть полезной, когда ее потребление становится компульсивным. «В этот момент человек теряет контроль, испытывает внутренние и моральные конфликты, начинает испытывать трудности в учебе, работе, общественной жизни и психическом здоровье», — пояснил он.

Кроме того, на зависимость от фильмов для взрослых указывает синдром отмены, который возникает, когда человек по каким-то причинам временно не может получить доступ к подобному контенту. Проявляется это раздражительностью, трудностями с концентрацией внимания, навязчивыми мыслями о порнографии и тревогой. В заключение специалист добавил, что лечением подобных состояний занимается психотерапевт.

Ранее психолог Елизавета Куликова рассказала, почему молодежь теряет интерес к сексу. По ее словам, в настоящий момент наметился тренд на одиночество.

