Покров Пресвятой Богородицы в 2025 году: суть, история и традиции праздника

Православные в России отмечают Покров Пресвятой Богородицы

Сегодня, 14 октября, православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Праздник не входит в число 12 важнейших церковных торжеств, так как события, которые вспоминают в этот день, произошли уже после вознесения Богородицы на небо. Тем не менее в России Покров отмечают на уровне с другими праздниками в честь Девы Марии. «Лента.ру» рассказывает об истории и традициях Покрова.

Дата праздника

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы относится к великим недвунадесятым праздникам — все они имеют фиксированную дату, которая не меняется из года в год.

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии ежегодно отмечается 14 октября

История праздника

Священное предание

Праздник Покрова посвящен чуду, произошедшему во время осады Константинополя и описанному в житии святого Андрея Константинопольского, Христа ради юродивого. Текст жития не сохранился в оригинале.

Согласно разным спискам и переводам, чудо произошло в 910 или 911 году. Некоторые источники утверждают, что город осадили сарацины, в других переводах говорится о неких врагах без уточнения.

Есть гипотеза, что врагами, напавшими на Константинополь при Святом Андрее, могла быть славянская дружина под предводительством Вещего Олега

Согласно преданию, напуганные горожане, надеясь на помощь Пресвятой Богородицы, днем и ночью молились во Влахернском храме. Там хранилась риза Девы Марии, ее головной покров и частица пояса.

Однажды Христа ради юродивый Андрей с учеником Епифанием совершали в храме всенощное бдение и увидели чудо: невидимая для других молящихся Богоматерь явилась у Царских врат в сопровождении Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова. Позади них шли святые и пели священные песни.

По окончании молитвы Дева Мария сняла с головы блистающее, как молния, покрывало и распростерла его над всеми стоящими в храме. Вскоре над Константинополем поднялась буря, которая разметала корабли захватчиков.

Установление праздника на Руси

Православная церковь начала отмечать праздник в XII веке по распоряжению Андрея Боголюбского. Он почитал Христа ради юродивого Андрея как своего покровителя, и житие святого входило в число любимых произведений князя.

В это же время на Руси стали возводить первые храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Один из древнейших — построенный по указу Андрея Боголюбского храм Покрова на Нерли.

Интересно, что, например, в православной Греции праздник оказался почти забыт, а среди российских верующих он до сих пор остается одним из самых любимых.

Церковные традиции праздника

Службы в честь праздника Покрова Богородицы начинаются накануне, вечером 13 октября. В этот день в храмах проводится Всенощное бдение и Божественная литургия.

После Божественной литургии священники читают проповеди, посвященные истории праздника Покрова, его традициях и значении для верующих.

По случаю праздника верующие читают молитвы Пресвятой Деве Матери Заступнице, Бытие, Пророчества Иезекииля, Притчи, Тропари, Псалмы, Евангелие от Луки, славят Господа Бога. На утрене и во время литургии поют величания — короткие песнопения, которые прославляют Божию Матерь.

Весь праздничный день принято молиться за родных, близких и знакомых. Как правило православные в этот день просят у Богородицы заступничества, помощи в делах, благополучия в семье, а также исцеления от болезней.

Праздник Покрова Богородицы не приходится на один из четырех постов, однако может совпасть с постным днем недели. В таком случае верующим следует отказаться от любой животной пищи, кроме рыбы

В Покров день запрещается сквернословить и устраивать ссоры не только внутри семьи, но и с посторонними людьми. Верующим предписывается совершать добрые поступки, приносить угощения родным, близким и соседям или самим приглашать гостей на застолье в дом.

Под запретом в этот день тяжелый физический труд. Праздник Покрова Богородицы стоит проводить в молитвах и приятных занятиях в кругу семьи.

Народные традиции праздника

Свадебный сезон

Исторически на Руси в Покров день (народное название праздника) начинался сезон свадеб. Считалось, что браки, заключенные на праздник, будут самыми крепкими. Само название «Покров» ассоциировалось у людей с головным платком и фатой невесты. В ходу была поговорка: «Придет Покров, девке голову покроет» — как известно, на Руси замужним женщинам было не принято ходить с непокрытой головой.

В старину Покров считался «девичьим праздником» и благоприятной порой для проведения свадеб

Чтобы новобрачные не нуждались в деньгах, спать их укладывали на ржаных снопах — обязательно, чтобы их было нечетное количество, а лучше всего — 21.

Незамужние девушки в Покров день с рассветом бежали в церковь. Согласно поверью, та, кто раньше всех поставит свечку, первая выйдет замуж. К Деве Марии они обращались со словами: «Ты, Покров-Богородица! Покрой меня, девушку, пеленой своей нетленной — идти на чужую сторону». Или иначе: «Покров пресвятая Богородица! Покрой мою победную головку жемчужным кокошником, золотым подзатыльничком! Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком! Бел снег землю покрывает, не меня ли, молоду, замуж снаряжает».

Согласно приметам, если на Покров было ветрено, спрос на невест в сезоне будет большим. Если выпадал снег — в деревне будет много свадеб.

После Покрова молодежные гулянья переносились с улицы в помещение. Девушки, наряженные в лучшие одежды, собирались в большом доме и веселились (согласно поверью, если праздник Покрова провести весело, вскоре появится суженый).

Позже к девушкам присоединились парни. В знак внимания молодой человек дарил приглянувшейся девушке небольшой подарок. Так, с октября по март проходили подобные вечеринки-смотрины, на которых молодые люди присматривали себе пару.

Конец полевых работ

В славянском календаре Покров знаменовал окончание сельскохозяйственных работ и наступление зимы. В это время нередко выпадал первый снег, что также связывали с символикой покрова.

С этого дня пряхи и ткачихи принимались за работу, незамужние девушки начинали шить себе приданое. А еще хозяйки готовили дома к холодам, приговаривая: «Батюшка-Покров, натопи нашу хату без дров». Хорошей приметой считалось истопить избу ветками яблони — тогда в доме будет тепло всю зиму.

Крестьяне верили, что в Покров день домовой ложится в спячку

Чтобы сохранить тепло, проводили обряд «запекания углов»: старшая женщина в семье готовила небольшие блинчики. Первый блин нужно было разделить на четыре части и положить в углах комнаты, чтобы задобрить домового.

В это же время женщины закармливали скотину в хлеву последними овсяными снопами и взывали к духам, чтобы те позаботились о животных в холодное время года.

Ну и конечно, какой праздник без застолья — на Покров крестьяне варили брагу и мед, а также готовили блюда из плодов нового урожая.

