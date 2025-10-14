«Вас обязательно убьют и выложат видео». Кто и как продает солдатам СВО неработающие плащи-невидимки для защиты от дронов?

Российским военным в зоне специальной военной операции (СВО) продают неработающие антитепловизионные одеяла и пончо под видом защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Солдаты укрываются ими в надежде спрятаться от украинских дронов в ночное время суток, но операторы БПЛА все равно видят цель. Видео, на которых украинские беспилотники летят прямо на замерших под антидроновыми одеялами российских военных, публикуют в сети.

На одном из таких роликов, опубликованном Telegram-канал «Архангел спецназа», видно, как двое солдат в антидроновых пончо передвигаются по полю. Съемка ведется инфракрасной камерой, но фигуры обоих мужчин, как и очертания их антитепловизионной экипровки, четко различимы.

По словам авторов проекта, применением таких пончо в условиях реальных боевых действий солдаты пытаются обмануть судьбу. «Это не работает! Если вы будете замирать перед FPV-дроном, вас обязательно с пристрастием и с саркастическим смехом убьют и чуть позже выложат видео», — предупреждает Telegram-канал «Архангел спецназа».

Канал призывает солдат и волонтеров не слушать «местных ниндзя-рейнджеров» и «барыг из фирм-ноунеймов», советующих применять подобные приспособления, ведь «за пультом и картинкой с дрона сидит целый расчет — живые люди, жаждущие убить как можно больше». И увидев «застывшее посреди поля чудо в перьях», они точно не промахнутся, ведь ночью цель видно даже лучше, чем днем.

Подобных видео в сети, к сожалению, несколько сотен! Хотите стать их героем? «Архангел спецназа» Telegram-канал

Единственное спасение в случае обнаружения дрона — «безопасное быстрое, почти мгновенное перемещение в адекватное укрытие либо физическое сбитие дрона огнем из личного стрелкового вооружения (…) на безопасной от дрона дистанции», отмечает канал. А массовое применение неработающих пончо, по мнению его авторов, является упущением «младшего командного состава от командира отделения и выше».

Антидроновые пончо и одеяла наводнили маркетплейсы

Поиск по запросу «антидроновое одеяло с защитой от тепловизора» на сайтах популярных маркетплейсов выдает множество вариантов. Разброс цен — от тысячи с небольшим до нескольких десятков тысяч рублей. Рейтинг большинства товаров — почти пять звезд, оценок — сотни. В основном отзывы положительные, хоть и однотипные. Покупатели хвалят быструю доставку и хороший внешний вид товара.

Отрицательные отзывы более подробны и аргументированы, содержат фото и видео, в том том числе — с тепловизора. Как правило недовольные покупатели указывают, что антидроновые одеяла быстро нагреваются и начинают «светиться» на экране тепловизора, фактически теряя свои защитные свойства в первые минуты использования, из-за чего их опасно использовать по прямому назначению.

Скриншот: ресейл-платформа

Реакция селлеров на негативные отзывы, как и в любых других категориях товаров, различается. Одни отправляют неудовлетворенным потребителям стандартный ответ, в котором выражают сожаление, что товар не оправдал ожиданий, и рекомендуют при необходимости оформить возврат. Другие видят в недовольных отзывах лишь происки конкурентов.

Однако третьи не соглашаются с обвинениями в том, что их товар бесполезен, и спорят с покупателями: «Что касается вашего утверждения о том, что пончо нагревается и начинает светится через 5 минут то такого просто не может быть, т.к. изоляционный материал пончо обработан фольгой с обеих сторон и служит защитой и отражателем тепла и от тела, и от окружающей среды, и нагреться за 5 минут просто не сможет, — заявляет один из селлеров в ответ на отзыв (орфография и пунктуация сохранены — прим. "Ленты.ру"). О том как работает наше пончо в реальных условиях на "передке" можно посмотреть в видео в карточке товара, там есть съемки с тепловизора дрона».

Что продают российским военным под видом защиты от дронов

Любые антитепловизионные одеяла сохраняют свою функциональность в течение определенного количества времени, рассказал «Ленте.ру» российский солдат с позывным Сокол. Однако, по его словам, работать они могут до двух часов, а не всего 5 минут, после чего действительно неизбежно нагреваются и начинают «светиться».

Нет таких одеял и пончо, которые работают постоянно. Любое покрывало работает максимум два часа, а потом начинает отдавать тепло. Просто некоторые надеются, что это панацея и будет защищать их всегда. Это далеко не так Сокол российский военный

Боец с позывным Гром, в свою очередь, отметил, что «даже самый крутой на сегодняшний день комплект будет работать максимум 30-40 минут». Но многие солдаты не понимают, как работают эти средства защиты, и просто накидывают на себя то, что им передали. «Я видел очень много образцов за последние три года, — рассказал Гром. — Самые простые делаются из фольгированного спасательного одеяла за копейки, которое вшивают между двух слоев материала».

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Рабочим вариантом Гром счел полноценный комбинезон, сделанный из многослойного материала с напылением алюминия в виде чешуек, который надевается вместе с бахилами. Но даже в таком комбинезоне тело будет разогреваться в любом случае и «ты все равно начнешь "фонить" чуть позже».

Это не панацея, а предназначено для того, чтобы преодолеть какой-то короткий участок — допустим, перейти с одной позиции на другую, выйти на боевую работу и сделать себе лежанку или зайти в блиндаж Гром российский военный

Кроме того, военный с позывным Сокол указал «Ленте.ру» на одну особенность использования антитепловизионных одеял, на которую многие не обращают должного внимания. По его словам, внимание противника привлекают неестественные тепловые сигнатуры даже сохраняющих свою работоспособность покрывал, поскольку они выделяются на фоне окружающей среды за счет своей правильной формы.

Зависит ли качество антидроновых одеял от цены

Военный с позывным Сокол затруднился ответить, есть ли разница между дорогими и дешевыми антидроновыми одеялами. «Cейчас идут боевые действия и много кто наживается на товарах для военных. Очень часто продают нерабочие вещи, но из-за того, что у них хорошая реклама, они покупаются и продаются», — отметил он.

Трудно сказать, чем отличаются пончо за три тысячи и за 30 тысяч рублей. Это решать каждому, какое выбирать. Но если ты сам в чем-то не уверен, не тестировал это или не знаешь проверенных людей, кто это тестировал, то не используй эту вещь Сокол

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вместе с тем участник СВО и депутат Артур Каримов счет неэффективными подавляющее большинство антидроновых пончо и одеял, находящихся в продаже. «Их характеристики сильно преувеличены производителями. Например, материалы, используемые в производстве этих изделий, часто неспособны полностью скрыть тепло тела человека или техники, делая их видимыми для наблюдательных устройств противника», — заявил он.

Конечно, существуют и исключения, но стоимость подобных продуктов значительно превышает цены массовых предложений, что делает их недоступными для большинства бойцов Артур Каримов участник СВО и депутат

Почему не существует идеальной защиты солдат от дронов

Когда антитепловизионные одеяла только появились в зоне СВО, они достаточно хорошо справлялись с задачей, однако со временем непрекращающийся процесс совершенствования дронов привел к тому, что эффективность таких средств защиты снизилась, рассказал «Ленте.ру» основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Это извечная «гонка меча и щита», где постоянно происходят модернизации. Проблема в том, что тепловизоры продолжают развиваться — становятся все более чувствительными и могут выявлять даже небольшие изменения тепловизионного контраста. А поставщики некачественных товаров не успевают по своим технологиям работать со все более дорогими тепловизионными системами, которые поставляют в ВСУ Максим Кондратьев основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

При этом собеседник «Ленты.ру» считает, что некорректно обвинять в использовании неработающих антитепловизионных одеял ни младший командный состав — за то, что не разъяснили подчиненным опасность применения таких приспособлений, ни даже производителей, до которых просто могли не успеть довести информацию о техническом прогрессе у противника. Последним, по его мнению, нужно как можно скорее передавать новые данные из зоны СВО, чтобы они оперативно реагировали на все изменения и выводили свои решения в производство.

«Здесь, скажем так, вопрос не в столько информированности и скорости этого информирования, сколько вопрос в выявлении вот этих вот недостатков, которые появляются у существующих средств, в частности, защиты и противодействия», — отмечает Кондратьев. Поэтому, в силу специфики постоянной «гонки меча и щита», где «щит» постоянно отстает, должна слаженно работать вся цепочка — от солдат на передовой до производителей.