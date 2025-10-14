Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:46, 14 октября 2025Бывший СССР

Российские войска ликвидировали офицера спецподразделения СБУ

Силовики сообщили о ликвидации майора спецподразделения СБУ Альфа Басюка
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил России ликвидировали майора спецподразделения Службы безопасности Украины (СБУ) «Альфа» Александра Басюка. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС

Как сообщили силовики, офицер спецподразделения был уничтожен во время боев у Красноармейска (украинское название — Покровск). «На покровском направлении ликвидирован майор спецподразделения СБУ "Альфа" Александр Басюк», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские войска уничтожили подполковника Александра Прокопца и двух младших офицеров отдельного отряда беспилотных систем «Крылья Омеги» Центра специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины. Отмечается, что спецподразделение укомплектовали из десантников, боевых пловцов и специалистов горной подготовки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Вашингтоне. После Ближнего Востока президент США планирует вплотную заняться Украиной

    Разнорабочий в 70 лет женился на соседке на 40 лет младше себя

    SpaceX вывела на орбиту спутники Kuiper

    Выдача кредиток в России рекордно упала

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала фото в крошечном бюстгальтере

    Доктор Мясников назвал секретное оружие против гастрита

    Раскрыты детали приватного разговора Трампа с одним из мировых лидеров

    В российском городе мигранты избили и похитили земляка ради выкупа

    Банк заблокировал счет мобилизованного бойца СВО и потребовал его явки в отделение

    Российский блогер описал отношение американцев к русским фразой «считают вторым сортом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости