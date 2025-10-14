Российские войска ликвидировали офицера спецподразделения СБУ

Силовики сообщили о ликвидации майора спецподразделения СБУ Альфа Басюка

Бойцы Вооруженных сил России ликвидировали майора спецподразделения Службы безопасности Украины (СБУ) «Альфа» Александра Басюка. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС

Как сообщили силовики, офицер спецподразделения был уничтожен во время боев у Красноармейска (украинское название — Покровск). «На покровском направлении ликвидирован майор спецподразделения СБУ "Альфа" Александр Басюк», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские войска уничтожили подполковника Александра Прокопца и двух младших офицеров отдельного отряда беспилотных систем «Крылья Омеги» Центра специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины. Отмечается, что спецподразделение укомплектовали из десантников, боевых пловцов и специалистов горной подготовки.